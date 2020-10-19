На данный момент интенсивность боевых действий несколько ослабла - Арцрун Ованнисян

На данный момент интенсивность боевых действий несколько ослабла, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«На южном направлении в течение длительного времени продолжались ожесточенные бои, однако в основном позиционных изменений и передвижений войск у сторон почти не было», - сказал Ованнисян.

На вопрос, были ли сегодня в воздушном пространстве Армении беспилотнки ВС Азербайджана, представитель Минобороны ответил: «У меня нет информации о действиях БПЛА в каком-либо направлении. Но поскольку идут активные боевые действия, в случае активных боевых действий возможны подобные случаи, когда осуществляются разведывательные полеты, но мы не видим».