Губернатор заверяет, что Сюник живет нормальной жизнью

Губернатор Сюника Унан Погосян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что оборонные работы в области координирует бывший начальник Генштаба ВС РА Артак Давтян.

«Сюник живет нормальной жизнью. Все нормально. Вы в данный момент находитесь в Горисе, видите, что в Горисе нет никакой паники. Эти работы координирует господин Давтян, мы сотрудничаем, во всем помогаем», - сказал Погосян.

Губернатор отметил, что массовых эвакуаций населения нет․ «Абсолютно. Ничего подобного нет. Настроение у людей нормальное, внимательное. Мы призываем всех быть ответственными, очень организованными, чтобы каждый человек на своем месте очень ответственно выполнял свою работу и чтобы исполнительная дисциплина была на самом высоком уровне», - сказал Погосян.

В беседах с Радио Азатутюн жители области сказали, что во время воздушной тревоги укрывались в убежищах и подвалах. Они говорят, что ни при каких обстоятельствах не собираются покидать свои дома.

«Как мы можем оставить нашу землю, наш дом и уехать? Мои дети здесь, на поле боя, я оставлю своих детей и уеду?» - сказала одна женщина в Горисе.

«Есть небольшое беспокойство, но все нормально», - добавила другая женщина.

«У всех дух на месте, у всех все нормально, никаких проблем не видим. И Горис, и Сюник готовы ко всему. Никаких проблем, никакой паники нет», - заверил мужчина.

Касаясь призыва губернатора записаться в армию, он отметил: «Еще до призыва все пошли в армию добровольно».