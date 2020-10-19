В результате ракетного обстрела в карабахском городе Мартуни ранен один гражданин

Идет второй день прекращения огня, однако перемирия нет не только на линии фронта, но и в мирных населенных пунктах.

Даже после достижения договоренностей о прекращении огня карабахский город Мартуни продолжил подвергаться ракетным и артиллерийским обстрелам, в результате которых был ранен один гражданин, он получил осколочное ранение.

В Мартуни есть много мест, где видны следы от снарядов.

«Ничего не ослабло, стало еще сильнее. Бомбят день и ночь», - сказал один из жителей города.

Напомним, что уже дважды согласованное между Арменией и Азербайджаном прекращение огня по гуманитарным соображениям не соблюдается, в чем стороны обвиняют друг друга. Однако армянская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность соблюдению режима прекращения огня, подчеркивая, что готова к применению согласованных правил наблюдения за прекращением огня и внедрению верификационных механизмов, которых азербайджанская сторона избегает.