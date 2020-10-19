Армянская сторона направила в ЕСПЧ информацию об обезглавленном армянском военнослужащем

Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян сказал, что они в ежедневном режиме направляют в Страсбург различные документы о совершенных Азербайджаном военных преступлениях.

«Эта страна нарушила Женевские конвенции, - подчеркивает Киракосян. - Очевидно, что это нарушения международного права, военные преступления. Это очевидные нарушения Третьей Женевской конвенции и прямые нарушения обычного гуманитарного права, а также они приводят к логике нарушений 3 статьи Европейской конвенции».

Минувшей ночью омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что азербайджанцы обезглавили армянского солдата и отправили фотографию его брату. Омбудсмен сообщил, что 16 октября военнослужащий вооруженных сил Азербайджана позвонил брату армянского военнослужащего и сообщил ему, что его брат находится у них, они его обезглавили, а фотографию разместят в Интернете. Причем, позвонили по номеру телефона обезглавленного солдата.



«Это дикие и жестокие, очевидно террористические методы», - заявил Татоян, подчеркнув, что есть и другие случаи пыток и зверств со стороны азербайджанских вооруженных сил и эти случаи также представляются в международные инстанции. «Те, кто совершают подобные преступные деяния, должны за это подвергнуться неизбежному наказанию по всей строгости международного уголовного права», - сказал омбудсмен.



Специалист по международному праву Ара Хзмалян подчеркнул, что осквернение трупа - это военное преступление․ «Имеет место грубое нарушение международного гуманитарного права, нарушение элементарных гуманитарных правил. Это также считается военным преступлением. Если соответствующая жалоба будет подана в Европейский суд по правам человека или, в качестве альтернативы, в Комиссию ООН по правам человека, практически однозначно, что будет зафиксирована ответственность Азербайджана. Другой вопрос, что это будет поздно, и, естественно, если мы посмотрим на признание нарушения и определенную денежную компенсацию, это не равнозначно той боли и тем страданиям, которые причинены семье жертвы», - сказал Хзмалян.

Однако, по мнению эксперта, привлечь Азербайджан к уголовной ответственности на первый взгляд практически невозможно, это можно сделать посредством представления Советом Безопасности ООН ситуации в Международном уголовном суде, но подобных прецедентов почти нет.