Вопрос защиты прав человека в Карабахе вновь выходит на первый план – генсек СЕ

«Армения и Азербайджан взяли на себя обязательства перед Советом Европы по защите прав человека в своих странах, а также по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сегодня заявила генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич, выступая в Институте международных отношений в Москве.

«Армения и Азербайджан – члены Совета Европы, и обе страны обязались урегулировать конфликт мирным путем, а также следовать Европейской конвенции о правах человека. Это крайне важно», - подчеркнула генсек СЕ, отметив, что в контексте этого конфликта на первый план вновь выходит вопрос защиты прав человека на спорных территориях.

«Независимо от политики, люди, живущие там, должны пользоваться такими же правами, демократией и верховенством закона, что и любой другой европеец. Власти обязаны обеспечить, чтобы Совет Европы имел возможность беспрепятственно въезжать на эти территории, чтобы оценить ситуацию на местах и оказать им максимально возможную поддержку», - заявила Пейчинович-Бурич.