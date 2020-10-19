Вопрос статуса Карабаха может быть решен, если мы зафиксируем успехи в войне - премьер

«Во имя чего эта война? Во имя статуса Карабаха», - сегодня рано утром на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Могли ли мы избежать этой войны? Да, если бы сдали территории и согласились на неопределенный статус Карабаха на неопределенное время, в условиях отсутствия механизма по определению будущего статуса», - продолжил Пашинян.

«Могли бы достичь приемлемого или какого-либо другого статуса Карабаха путем переговоров? Нет, поскольку последняя возможность для этого была исчерпана в 2011 году в Казани», - подчеркнул глава правительства.

«Можем ли мы остановить эту войну? Теоретически да, согласно формуле, чуть хуже той, что указана во втором пункте», - отметил Пашинян, в записи которого вопросы и ответы на них перечислены в шести пунктах.

«Может ли война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если у нас будут успехи на войне», - подчеркнул премьер.

«Можем ли мы добиться успехов на войне? Да, если во имя этой цели сосредоточим потенциал нации и самоотверженно все вместе будем идти к этой цели», - резюмировал премьер-министр Армении.

