В Карабахе ранен армянский депутат, председатель Союза добровольцев «Еркрапа» Сасун Микаелян

Как Радио Азатутюн сообщил руководитель Ереванского совета СДЕ Петрос Егикян, Сасун Микаелян получил осколочные ранения в ноги и спину, в данный момент его оперируют в госпитале Мурацан (Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Армении).

По словам Петроса Егикяна, состояние здоровья Микаеляна врачи оценивают как стабильное, его жизнь вне опасности.

«Он [Сасун Микаелян] был ранен вчера на южном участке фронта, сегодня мы смогли перевезти его в Ереван», - Радио Азатутюн сообщил Петрос Егикян.