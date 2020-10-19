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Карабах

В Карабахе ранен армянский депутат, председатель Союза добровольцев «Еркрапа» Сасун Микаелян

Сасун Микаелян

В Нагорном Карабахе был ранен член правящей парламентской фракции «Мой шаг», председатель Союза добровольцев «Еркрапа» (СДЕ) Сасун Микаелян.

Как Радио Азатутюн сообщил руководитель Ереванского совета СДЕ Петрос Егикян, Сасун Микаелян получил осколочные ранения в ноги и спину, в данный момент его оперируют в госпитале Мурацан (Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Армении).

По словам Петроса Егикяна, состояние здоровья Микаеляна врачи оценивают как стабильное, его жизнь вне опасности.

«Он [Сасун Микаелян] был ранен вчера на южном участке фронта, сегодня мы смогли перевезти его в Ереван», - Радио Азатутюн сообщил Петрос Егикян.

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