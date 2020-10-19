«Армяне – хороший народ. Мы работаем» - президент США

«Спасибо. Мы работаем над некоторыми вещами. Мы видели много плакатов, особенно в Калифорнии. Армяне. Они хороший народ. Они также сильные бизнесмены. Армяне – большие предприниматели», - сказал Трамп.

«Мы работаем. Мы видели так много армян, особенно в Калифорнии. Они размахивали красивыми флагами. Мы работаем над некоторыми вещами. Должен сказать, что у вас в стране сильный дух. Люди в Армении наделены сильным духом для своей страны», - также заявил президент США во время встречи со своими сторонниками в Неваде.

Вчера поддерживающие Трампа армяне США встретили его кортеж в Калифорнии с армянскими флагами и плакатами «Признай Арцах».