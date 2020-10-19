COVID-19: За сутки в Армении выявлены 766 случаев

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 766, в общем составив 65 460.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 104 и сейчас составляет 48 208.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1091.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 316 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15845, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 349 871 (1722 за сутки).