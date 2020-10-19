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Карабах

Президент: Армения признает Карабах, если станет ясно, что Азербайджан не пойдет путем переговоров

Президент Армении Армен Саркисян.

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не пойдет путем переговоров. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил президент Армении Армен Саркисян.

По словам Саргсяна, непризнание Арменией независимости Карабаха связано лишь с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров.

«Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет - свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, - то тогда можно подождать еще», - отметил президент Армении.

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