Президент: Армения признает Карабах, если станет ясно, что Азербайджан не пойдет путем переговоров

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не пойдет путем переговоров. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил президент Армении Армен Саркисян.

По словам Саргсяна, непризнание Арменией независимости Карабаха связано лишь с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров.

«Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет - свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, - то тогда можно подождать еще», - отметил президент Армении.