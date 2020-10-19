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Карабах

Армия обороны Карабаха: Ночью обстановка на фронте была относительно стабильной и напряженной, утром обстрелы возобновились

Военнослужащие Армии обороны Карабаха на передовой, октябрь 2020 г.

Ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в целом была относительно стабильной и напряженной.

Об этом сообщает Армия обороны Карабаха, добавляя, что на отдельных участках продолжались артиллерийские бои.

«Утром, несмотря на договоренность о прекращении огня по гуманитарным соображениям, силы противника возобновили артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны прибегают к соразмерным действиям для подавления огневых точек противника, держа оперативную обстановку под контролем», - говорится в сообщении.

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