Армия обороны Карабаха: Ночью обстановка на фронте была относительно стабильной и напряженной, утром обстрелы возобновились

Об этом сообщает Армия обороны Карабаха, добавляя, что на отдельных участках продолжались артиллерийские бои.

«Утром, несмотря на договоренность о прекращении огня по гуманитарным соображениям, силы противника возобновили артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны прибегают к соразмерным действиям для подавления огневых точек противника, держа оперативную обстановку под контролем», - говорится в сообщении.