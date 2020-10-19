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Карабах

Пресс-секретарь МО Армении: Наступление ВС Азербайджана «на важном участке фронта» было остановлено

Азербайджанские ВС предприняли 18 октября атаку на южном направлении, бросив в бой 7 танков, 1 единицу Т-90, 5 БТР-ов. Об этом сегодня утром на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Противник намеревался стремительной атакой оказать огневое и психологическое давление и прорваться на важном участке фронта. Благодаря профессионализму и высоким моральным качествам полковников Степана Геворкяна и Станислава Еремина, а также рядового Гарика Аракеляна наступление было остановлено, а противник – отброшен на несколько километров», - написала Степанян.

Между тем, как сообщает Армия обороны Карабаха, ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в целом была относительно стабильной и напряженной, на отдельных участках продолжались артиллерийские бои.

«Утром, несмотря на договоренность о прекращении огня по гуманитарным соображениям, силы противника возобновили артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны прибегают к соразмерным действиям для подавления огневых точек противника, держа оперативную обстановку под контролем», - говорится в сообщении АО Карабаха.

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