Пресс-секретарь МО Армении: Наступление ВС Азербайджана «на важном участке фронта» было остановлено

«Противник намеревался стремительной атакой оказать огневое и психологическое давление и прорваться на важном участке фронта. Благодаря профессионализму и высоким моральным качествам полковников Степана Геворкяна и Станислава Еремина, а также рядового Гарика Аракеляна наступление было остановлено, а противник – отброшен на несколько километров», - написала Степанян.

Между тем, как сообщает Армия обороны Карабаха, ночью обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта в целом была относительно стабильной и напряженной, на отдельных участках продолжались артиллерийские бои.

«Утром, несмотря на договоренность о прекращении огня по гуманитарным соображениям, силы противника возобновили артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны прибегают к соразмерным действиям для подавления огневых точек противника, держа оперативную обстановку под контролем», - говорится в сообщении АО Карабаха.