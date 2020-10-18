Арцрун Ованнисян: Сбиты 9 БПЛА, 2 из них – над территорией Армении

Азербайджан в очередной раз не выполнил предложенное французской стороной условие прекращения огня, заявил сегодня вечером на пресс-конференции представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, азербайджанские вооруженные силы предприняли очередную попытку наступления на северном направлении, но «были разгромлены и отброшены назад, не добившись никакого значительного продвижения».

Ованнисян сказал, что другие атаки закончились аналогичным образом.

«На другом направлении продолжились наступательные бои. В результате упорных боев у них есть некоторые продвижения, о которых они много заявляют», - сказал он.

В этой связи представитель Минобороны указал, что сейчас идет война пятого поколения, боевые действия в которой ведутся с большой интенсивностью огня, и потеря или взятие отдельных позиций, придуманных или реальных высот ничего не значит.

Отметим, что сегодня азербайджанская сторона вновь заявила, что захватила нескольких районов. Баку утверждает, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня.

По словам Ованнисяна, по состоянию на 20:30 сбиты 9 БПЛА, два из которых - над территорией Республики Армения.