Посетившие Карабах депутаты Бундестага призывают парламенты мира действовать

Посетившие Нагорный Карабах депутаты Бундестага зафиксировали, что в Шуши Азербайджан при поддержке Турции совершил нападение на церковь, сегодня в разных населенных пунктах они увидели обстрелянные и разрушенные дома мирных жителей, при том, что рядом с ними не было никаких военных объектов.
«Мы подтверждаем, что Азербайджан при поддержке Турции совершил нападение на мирное население Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], что является серьезным преступлением против человечества», - на пресс-конференции заявил один из немецких депутатов, Штефен Котре, добавив, что это не маленький конфликт.
«Мы здесь, чтобы разбудить европейский народ и показать, что происходит, мы хотим найти решение для Арцаха, и мы призываем парламенты мира не только говорить, но начать действовать», - сказал он.
По словам депутатов, обстрелы со стороны вооруженных сил Азербайджана ведутся с целью депортации населения. Кроме того, как отметил Котре, если выяснится, что Азербайджан специально привлекает террористов- наемников из Сирии и Ливии, чтобы они воевали против Карабаха, то «Азербайджан следует считать участником международного терроризма».
Они подчеркнули, что Германия не может предоставить оружие Нагорному Карабаху, но может ввести санкции против Анкары.
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