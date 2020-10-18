Посетившие Карабах депутаты Бундестага призывают парламенты мира действовать

Посетившие Нагорный Карабах депутаты Бундестага зафиксировали, что в Шуши Азербайджан при поддержке Турции совершил нападение на церковь, сегодня в разных населенных пунктах они увидели обстрелянные и разрушенные дома мирных жителей, при том, что рядом с ними не было никаких военных объектов.

«Мы подтверждаем, что Азербайджан при поддержке Турции совершил нападение на мирное население Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], что является серьезным преступлением против человечества», - на пресс-конференции заявил один из немецких депутатов, Штефен Котре, добавив, что это не маленький конфликт.

«Мы здесь, чтобы разбудить европейский народ и показать, что происходит, мы хотим найти решение для Арцаха, и мы призываем парламенты мира не только говорить, но начать действовать», - сказал он.

По словам депутатов, обстрелы со стороны вооруженных сил Азербайджана ведутся с целью депортации населения. Кроме того, как отметил Котре, если выяснится, что Азербайджан специально привлекает террористов- наемников из Сирии и Ливии, чтобы они воевали против Карабаха, то «Азербайджан следует считать участником международного терроризма».

Они подчеркнули, что Германия не может предоставить оружие Нагорному Карабаху, но может ввести санкции против Анкары.