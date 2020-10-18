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Политика

По мнению Ваагна Тевосяна, предложение 13 партий антиконституционно

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Ваагн Тевосян (архив)

«Заявление принято к сведению», - так отреагировала пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян на заявление члена Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхана Сагателяна, сделанное от имени 13 партий, в котором содержится предложение о создании оперативного штаба и наделении этого специального органа полномочиями по принятию решений.

Среди партий, присоединившихся к заявлению, - АРФД, Республиканская партия Армении (РПА), недавно созданная партия «Родина», которую возглавляет бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян. Согласно второму пункту их заявления, членами принимающего решения штаба должны быть бывшие и нынешние президенты, премьер-министры, министры обороны, министры иностранных дел Армении и Карабаха, другие лица, обладающие военным и политическим опытом.

Депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Ваагн Тевосян считает предложение 13 партий антиконституционным. «Я вижу в этом нюансы свержения конституционного строя, даже если изначально такого намерения не было. Я считаю, что на данный момент военно-политическая власть хорошо выполняет свою работу, в таком органе нет необходимости, кроме того, что он антиконституционный. Но я думаю, что эти партии, естественно, могут оказать какие-то консультационные услуги, если считают, что это необходимо, через другие механизмы. Создание органа, наделенного возможностью принимать такие решения, антиконституционно и тем более во время военного положения очень опасно», - сказал он.

Представитель бюро АРФД Акоп Тер-Хачатурян после предложения создать штаб с участием бывших президентов вчера, 17 октября, в рамках консультаций с политическими силами встретился с первым президентом Армении Леоном Тер-Петросяном. Сегодня уже первый президент отреагировал на заявление 13 партий.

«Удивляюсь, как РПА и АРФД, имеющие репутацию серьезных и массовых партий, могли поддаться влиянию десятка безответственных партий-персон. Если это сделано исключительно с целью пиара, то это всего лишь провальная инициатива. Тем не менее, думаю, что инициаторы заявления руководствовались не целью государственного переворота, как оценивают некоторые, а глубокой обеспокоенностью судьбой Арцаха и Армении, охватившей весь армянский народ. Военная и послевоенная внутренняя грызня отнюдь не является той желательной перспективой, которая сегодня необходима для жизненно важного для армянства единства. Этим мы лишь направим противнику опасный для нас "сигнал"», - отметил Тер-Петросян.

На инициативу публично отреагировал также Армен Дарбинян, занимавший пост премьер-министра с 1998-го по 1999 год, написав на своей странице в Twitter: «Считаю предложение 13 партий не только неуместным, но и вредным. У страны есть руководитель, который несет полную ответственность за ситуацию. Если сочтет целесообразным, посоветуется с тем, с кем захочет. Как бывший премьер-министр я отказываюсь участвовать в любом подобном формате».

Член Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян сообщил Радио Азатутюн, что пока официального ответа на свое предложение они не получили, а в связи с присоединяющимися он подчеркнул, что заявление открыто для подписания. Что же касается критики, то Сагателян сказал, что эти люди просто не поняли, что они предлагают, но и пояснить не захотел.

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