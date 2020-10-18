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Карабах

В Карабахе подтвердили гибель еще 37 армянских военнослужащих

Армия обороны Карабаха опубликовала имена еще 37 армянских военнослужащих, погибших в ходе боев против Азербайджана.

Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибло 710 военнослужащих.

Отметим, что азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях, мотивируя это «военной тайной».

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