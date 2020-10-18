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Эрдоган утверждает, что «государства Минской тройки вооружают Армению»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (архив)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ поставляют в Армению оружие.

«Что делают государства-сопредседатели Минской тройки – Россия, США и Франция, в ответ на нашу поддержку азербайджанцев? Они поддерживают Армению. Эти страны оказывают Армении всевозможную помощь в виде вооружений», - заявил президент Турции на сегодняшнем митинге возглавляемой им партии «Справедливость и развитие» в Ширнаке.

Эрдоган подчеркнул, что «азербайджанцы ведут серьезную борьбу против армян». «Эта борьба направлена на освобождение их аннексированных земель. США, Россия и Франция вот уже 30 лет не могут завершить переговорный процесс, чтобы вернуть земли наших братьев», - заявил он, подчеркнув, что верит, что Азербайджан «освободит свои земли».

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