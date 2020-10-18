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Карабах

Пресс-секретарь МО Армении: Азербайджан предпринял атаку в направлении Худаферинского водохранилища

Шушан Степанян

Азербайджан, в свою очередь, обвиняет армянскую сторону в несоблюдении режима прекращения огня.

«В 07:20 после активного артиллерийского огня противник предпринял атаку на южном направлении [карабахского фронта] (Худаферинское водохранилище), чтобы занять выгодные позиции. С обеих сторон есть убитые и раненые».

Об этом сегодня утром сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Между тем, Азербайджан ночью выступил с заявлением, обвинив армянскую сторону в несоблюдении режима прекращения огня.

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