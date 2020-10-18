Армия обороны Карабаха: ВС Азербайджана предпринял атаку на южном направлении

В течение ночи в зоне карабахского конфликта в целом соблюдалось гуманитарное прекращение огня, за исключением периода с 00:04 до 02:45 в северном направлении и с 02:20 до 02:45 в южном направлении, когда азербайджанская сторона применила ракетно-артиллеристскиеудары. Об этом сегодня утром сообщила Армия обороны Нагорного Карабаха.

«Около 07:20 утра после активного артиллерийского огня вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку на южном направлении. С обеих сторон есть убитые и раненые», - заявили в оборонном ведомстве Азербайджана.

«Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в сообщении.

Между тем, Азербайджан обвинил армянскую сторону в несоблюдении режима прекращения огня.