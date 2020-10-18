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Карабах

В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в нарушении режима прекращения огня

Здание Минобороны Армении в Ереване

В Министерстве обороны Армении обвинили Азербайджан в нарушении режима прекращения огня, установленного в гуманитарных соображениях с 00:00 18 октября.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей официальной странице в Facebook написала: «В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник вел ракетно-артиллерийский обстрел в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45».

В Азербайджане пока не отреагировали на данное заявление представителя Минобороны Армении.

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