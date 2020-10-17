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Армения

В этом месяце ожидается визит главы МИД Армении в Вашингтон

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (архив)

Посол Армении в США Варужан Нерсисян сообщил изданию The Hill, что ожидается визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Соединенные Штаты.

Посол отметил, что сейчас идет подготовка к визиту. По его словам, визит Зограба Мнацаканяна и встреча с госсекретарем Майком Помпео состоятся в октябре.

Американское издание отмечает, что хотя визит Мнацаканяна запланирован в рамках годовой программы стратегического диалога между США и Арменией, тем не менее, он становится более актуальным на фоне обострения нагорно-карабахского конфликта.

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