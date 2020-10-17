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Карабах

В Минобороны сообщили о трех азербайджанских беспилотниках, сбитых в небе Армении, и одном – в небе Карабаха

(иллюстративное фото)

Вооруженные силы Армении в субботу днем сбили три беспилотных летательных аппарата Азербайджана в небе республики. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Еще один беспилотник Азербайджан был сбит в небе Карабаха, отметила пресс-секретарь.

«Сегодня с 16:30 до 17:45 подразделения ПВО сбили в воздушном пространстве Республики Армения три БПЛА противника, еще один был уничтожен в небе Арцаха [Карабаха – ред.]», - написала Степанян.

Ранее сегодня Минобороны Армении сообщало о еще двух уничтоженных БПЛА Азербайджана в воздушном пространстве Армении.

Азербайджан, в свою очередь, сообщает, что ночью «Армения нанесла два ракетных удара по Гяндже», есть массовые разрушения, по меньшей мере, 12 убитых и четыре десятка раненых среди мирного населения.

В ответ на заявления Азербайджана пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила: «В направлении Азербайджана с территории Республики Армения или со стороны Вооруженных сил РА не велось какого-либо вида огня».

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