Азербайджанская сторона отказалась явиться на обсуждение механизмов прекращения огня – Мане Геворкян

По ее словам, встреча была инициирована российской стороной, представители Минобороны Армении выехали в Москву, однако азербайджанская сторона так и не приехала.

«По сути, Азербайджан отказывается от достигнутого в Москве соглашения о прекращении огня и отвергает инициативу России», - заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении.

По мнению армянской стороны, не исключено, что Турция не допустила азербайджанских военных к участию во встрече в Москве.

Два дня назад официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведется работа по организации встречи военных. Захарова отметила, что на встрече должен быть обсужден вопрос согласования механизма контроля за прекращением огня в зоне карабахского конфликта.

Соглашение об установлении режима прекращения огня по гуманитарным соображениям с 12:00 10 октября было достигнуто в результате переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Начавшиеся днем 9 октября переговоры длились около 11 часов и закончились только глубокой ночью.

Соглашением о прекращении огня предусматривался обмен военнопленными и вынос тел погибших военнослужащих, оставленных на полях сражений.