Ночью вследствие ракетного обстрела Степанакерта пострадали 3 мирных жителей

Ночью ВС Азербайджана из различного оружия и кассетными бомбами обстреляли несколько центральных и окраинных улиц Степанакерта, причинив значительный ущерб имуществу людей, разрушив квартиры, сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

Вследствие ночного ракетного обстрела пострадали трое мирных жителей, их доставили в больницу.

Также был нанесен удар по одному объекту экономического значения.

Размер общего ущерба уточняется.

Отметим, что Азербайджан, в свою очередь, сообщает, что ночью «Армения нанесла два ракетных удара по Гяндже», есть массовые разрушения, не менее 12 погибших, 40 раненых среди гражданского населения.

В этой связи пресс-секретарь Минобороны Армении на своей странице в Facebook написала: «В ответ на заявления азербайджанского военно-политического руководства: в направлении Азербайджана с территории Республики Армения или со стороны Вооруженных сил РА не велось какого-либо вида огня».