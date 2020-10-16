Есть два варианта: «план Лаврова» или навязывание мира путем войны - Ален Симонян

«Наши друзья, наши дети, братья и дети высокопоставленных чиновников также находятся на передовой. Члены нашего правления по очереди, по два члена находятся в Арцахе. И мы все хотим, чтобы это прекратилось, но у нас есть два варианта: «план Лаврова», который озвучил Алиев, когда возвращаются 5 «освобожденных» районов, затем 2 района, а статус Арцаха остается предметом дальнейшего обсуждения. Для меня это неприемлемо, потому что за этим последует Мегри, за этим последует Ереван, и армянской нации как таковой больше не будет», - сказал Симонян.

Он отметил, что для армянской стороны этот вариант был неприемлемым с самого начала. «К сожалению, этот план положен на стол переговоров, и сегодня он стал предметом обсуждения. Второй вариант – это добиться перелома в войне, у нас есть такая возможность, это единственный способ принудить к миру, и мы можем это сделать. И наши сограждане должны сделать выбор между этими двумя вариантами. Для нашей команды выбор очевиден», - сказал вице-спикер НС.

На замечание о том, что в ответ на заявление премьер-министра Пашиняна, что он унаследовал «план Лаврова» или формулу «территории в обмен на мир» от прежних властей, бывшая власть в лице Республиканской партии заявляет, что это двухлетняя деятельность Пашиняна привела к войне, Ален Симонян ответил: «Двухлетняя деятельность Пашиняна привела к тому, что мы уже на протяжении 20 дней противостоим большим силам, чем когда-либо прежде были в регионе, она привела к тому, что помимо оружия 80-х годов, у нас сегодня есть оружие, которое нам позволяет противостоять, всего за два с половиной года. И я с болью должен констатировать, что боюсь мысли о том, что если бы, не дай бог, революции не произошло, сейчас бы наш враг в лучшем случае был в Степанакерте».

В ответ на вопрос, хватит ли у Армении потенциала для того, чтобы решить этот вопрос на фронте, Симонян сказал: «У нас нет альтернативы, нет ничего, что бы Армения и Арцах могли сделать и по какой-то причине не делают, и нет альтернативы. Я сказал, какая есть альтернатива: либо мы сдаем все это, говорим: берите, не будучи даже уверены, что этим все закончится, либо мы на поле боя доказываем, что вопрос не имеет военного решения, и празднуем нашу победу. Я говорю это с болью. Я понимаю всю ответственность, такова сегодня ситуация».