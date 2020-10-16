На южном направлении до сих пор идут тяжелые бои – Арцрун Ованнисян

Вооруженные силы Азербайджана сегодня после продолжительного артиллерийского обстрела перешли к широкомасштабному наступлению на северном и южном направлениях, сообщил сегодня вечером представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«После как минимум двух ожесточенных атак на северном направлении нашим вооруженным силам удалось отбросить азербайджанские вооруженные силы, террористов и другие группировки, которым не удалось захватить ни одну позицию, ни одну высоту. На южном направлении до сих пор идут тяжелые бои», - отметил он.

Арцрун Ованнисян также сказал, что ситуация в Гадруте не изменилась.

Отметим, что азербайджанская сторона уже несколько дней заявляет, что армянская сторона нарушает режим прекращения огня.