Международное сообщество должно принять принцип «признания независимости ради спасения» - Пашинян

«Проблема в том, что Азербайджан никогда не был готов на уступки, и именно поэтому ситуация развивается по этой логике и по этому руслу. И я думаю, что сейчас Азербайджан тем более не готов к компромиссу, потому что Турция в значительной степени контролирует процесс, в том числе в Азербайджане. А для Турции это не просто вопрос урегулирования карабахской проблемы, а вопрос продолжения новой турецкой империалистической экспансионистской политики, а армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути экспансионистской политики Турции на север, восток и юго-восток. Так что, я думаю, что здесь очень важно констатировать, что ситуация, по сути, уже вышла за рамки логики нагорно-карабахского конфликта, она развивается в гораздо более широкой логике. А политику Турции на Южном Кавказе следует рассматривать в контексте ее политики в Средиземноморье, Ливии, Сирии, Ираке, в отношениях с Грецией и Кипром», - отметил премьер-министр Армении.

На замечание журналиста о том, что армяне, помимо Нагорного Карабаха, контролируют еще семь районов, что-то наподобие буферной зоны, и вопрос, готовы ли вы передать эти 7 регионов для политического урегулирования нагорно-карабахской проблемы?

RTS: - Господин премьер-министр, армяне, помимо Нагорного Карабаха, контролируют еще 7 районов. Это что-то наподобие буферной зоны. Готовы ли вы передать эти 7 районов для политического урегулирования нагорно-карабахской проблемы?

Никол Пашинян: - Я премьер-министр Республики Армения, а не Нагорного Карабаха, и очень важно, чтобы потенциальные решения правительства Нагорного Карабаха обсуждались с избранными представителями Нагорного Карабаха. Что касается территориального вопроса в целом, то хочу констатировать, что армянские стороны были готовы к компромиссу, и в рамках казанского процесса в 2011 году армянская сторона была готова подписать такой компромиссный документ, но Азербайджан отказался от подписания этого документа по той простой причине, что в нем была предусмотрена определенная процедура, по которой Нагорный Карабах мог реализовать свое право на самоопределение, то есть уточнить свой статус.

Мы должны правильно понимать эту ситуацию. Проблема в том, что сейчас Азербайджан поставил перед собой задачу при поддержке Турции и террористических группировок из Сирии взять под контроль весь Нагорный Карабах и очистить его от армянского населения. Мы имеем дело с такой ситуацией. И, повторюсь, армянская сторона была готова к отмеченным Вами компромиссам в 2011 году, но в 2011 году Азербайджан отказался от такого решения вопроса, потому что он последовательно шел к военному решению, в результате которого Нагорный Карабах должен быть очищен от армян.

RTS: - Господин премьер-министр, чего Вы ожидаете от Швейцарии? И разочарованы ли Вы некоторыми западными странами?

Никол Пашинян: - Проблема в том, что сейчас Нагорный Карабах находится на грани гуманитарной катастрофы, и даже в состоянии гуманитарной катастрофы. Позвольте мне представить Вам только одну ситуацию: недавно, когда Армия обороны Нагорного Карабаха нанесла превентивный удар по азербайджанскому городу Гянджа, власти Азербайджана организовали визит иностранных послов в этот район, чтобы показать, что там происходит. Но я хочу сказать, что до сих пор ни один иностранный дипломатический представитель не посетил Степанакерт, другие города Карабаха, чтобы увидеть огромные разрушения, вызванные непрерывными, более чем 19-дневными артиллерийскими и ракетными обстрелами гражданской инфраструктуры Нагорного Карабаха. Просто разрушаются дома и жилые здания. Всего несколько иностранных журналистов, ограниченное количество иностранных журналистов осветили все это. И ни один иностранный дипломатический представитель не посетил, чтобы посмотреть, что происходит на месте.

Что касается того, чего мы ожидаем от Швейцарии. Совсем недавно городской совет Женевы принял весьма символическую резолюцию, в которой говорится, что идея отделения ради спасения может быть применена в Нагорном Карабахе. Это известный международный термин - отделение ради спасения - когда определенные регионы и народы получают независимость на том основании, что они не могут выжить под властью какой-либо другой страны.

И я ожидаю от Швейцарии признания того факта, что Турция завербовала наемников и террористов в Сирии, перебросила их в зону нагорно-карабахского конфликта, а также перебросила часть своих войск в Азербайджан, и Азербайджан вместе с Турцией и террористами развязал военные действия против Нагорного Карабаха.

В результате этих военных действий народ Нагорного Карабаха, армяне оказались перед экзистенциальной угрозой, то есть на грани гуманитарного кризиса. Это ситуация, когда в случае с Нагорным Карабахом международное сообщество должно принять принцип признания независимости ради спасения, потому что в противном случае армяне Нагорного Карабаха будут подвергнуты геноциду. И в этом нет никакого преувеличения.

Контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом означает, что там не будет жить ни одного армянина, несмотря на то, что на протяжении всей истории Нагорного Карабаха более 80% его населения всегда составляли армяне, а теперь они стоят перед угрозой потерять свою родину, свою страну, свой дом. Мои ожидания от международного сообщества очень четкие: применять принцип разделения ради спасения.

RTS: - У вас есть договор о коллективной безопасности с Россией. В среду Азербайджан заявил, что впервые нанес удар по территории Армении. Какой должна быть роль России? Ожидаете ли вы большей поддержки из Москвы?

Никол Пашинян: - Мы ведем постоянные консультации с нашими российскими партнерами, в том числе в рамках ОДКБ. Уже были четкие заявления о том, что в случае определенных ситуаций Россия и ОДКБ выполнят свои обязательства перед Республикой Армения по обеспечению безопасности. Но по большому счету я считаю, что Россия играет более значительную роль, в том числе в восстановлении стабильности и мира в зоне нагорно-карабахского конфликта, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Я считаю это очень важным, потому что Россия является ближайшим к нашему региону сопредседателем, другие сопредседатели - Соединенные Штаты Америки и Франция, а также международное сообщество в целом, должны поддерживать и поощрять Россию на пути к таким усилиям по стабилизации.