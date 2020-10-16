Жители Кармир Шука рассказали подробности ракетного удара, в результате которого погиб мирный житель

Здесь погиб один мирный житель. 50-летний мужчина был поражен кассетной ракетой, когда ехал на машине из своего дома в убежище, он скончался на месте.

«Это 50-летний мирный житель, кассетная бомба взорвалась в селе, прямо здесь, я могу показать место. Дом наверху, это произошло по пути в убежище. Он пытался укрыться, бомба упала прямо на машину», - рассказал один из сельчан, Грайр Арутюнян.

«В 7 часов, ровно в 7 часов, каждый день в это время они бьют, теми же кассетными бомбами, которые запрещены… по мирному населению», - сказал сосед.

Другой житель села, Гарик Погосян, отметил, что они не покидают село: «Мы никуда не уехали, наши трое сыновей воюют, мы никуда не уехали. Что нам делать, куда ехать, должны выдержать. Этой ночью был сильный обстрел, самолет тоже был, мы были здесь, затем начали стрелять из пушки, мы никуда не пошли. Мне 70 лет, что мне делать? Я тоже хочу пойти на [передовую], меня не берут. Хочу искренне, никого не боюсь. Все трое моих сыновей там, мои двоюродные братья тоже там, я надеюсь, мы победим. Мы здесь с 1990-х годов, я участвовал в первой войне, но сейчас я состарился, меня не взяли».

Отметим, что сегодня Минобороны Азербайджана отрицало свою причастность к этому случаю.