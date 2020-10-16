Ситуация остается напряженной, идут интенсивные бои - Ованнисян

По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, азербайджанские вооруженные силы пытались занять позиции армянской стороны, но были отброшены, понеся значительные потери. Арцрун Ованнисян сообщил Радио Азатутюн, что обстановка на поле боя остается напряженной, ведутся интенсивные бои как на северном, так и на южном направлениях.

«После 2-3 попыток утром на северном направлении [ситуация] немного успокоилась, но на южном направлении бои продолжаются с той же интенсивностью, с использованием авиации, артиллерии, бронетанковых войск и особенно пехоты и различных атакующих группировок, также террористических группировок», - сказал Ованнисян.

Азербайджан в свою очередь обвиняет армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, утверждая, что армянская сторона обстреливает подразделения вооруженных сил Азербайджана. Баку заявляет также, что армянская сторона несет потери в военной технике и живой силе.

Армянская сторона опровергает заявление Азербайджана о том, что вчера Армения выпустила ракету в направлении Ордубадского района Нахичевани.

«Это очередная фальсификация военно-политического руководства Азербайджана, которое стремится расширить географию конфликта», - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Армия обороны Карабаха сегодня опубликовала имена еще 29 погибших армянских военнослужащих. На данный момент армянская сторона сообщила о гибели 633 военнослужащих. Между тем, азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях, мотивируя это «военной тайной».