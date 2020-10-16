Фламандский парламент Бельгии единогласно осудил военные действия в Карабахе

Согласно сообщению посольства Армении в Бельгии, в резолюции, в частности, говорится:

«- Договоренность о прекращении огня, достигнутая по итогам консультаций в Москве с участием Армении, Азербайджана и России, была нарушена Азербайджаном, который нанес удары по Степанакерту.

- Азербайджан нарушает международное гуманитарное право, берет под прицел не военные объекты, из-за чего более всего страдает мирное население Арцаха.

- Геополитические интересны союзника Азербайджана Турции дестабилизируют регион».

В предисловии к резолюции обстоятельно представляется предыстория азербайджано-карабахского конфликта. В частности, указывается, что «в 1923 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, был включен в состав советского Азербайджана; в 1989 году НКАО представила заявку о присоединении к Армении, однако она была отклонена Советским Союзом; 2 сентября 1991 года Нагорный Карабах декларировал независимость; Арцах – автономная страна, в 2017 году Нагорно-Карабахская Республика приняла название Республика Арцах».