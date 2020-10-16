Парламент Люксембурга осуждает военные шаги Азербайджана и вмешательство Турции

Почетный консул Армении в Люксембурге опубликовал принятую Палатой депутатов резолюцию, в которой говорится:

«Палата депутатов,

- принимая во внимание, что приводящая к гибели людей борьба между Арменией и Азербайджаном за суверенитет армянонаселенного Нагорного Карабаха продолжается,

- констатируя, что 27 сентября 2020 года Азербайджан начал наступление с целью установления контроля над Карабахом,

- осознавая, что идушие бои являются самыми жестокими после подписанного в 1994 году соглашения о прекращении огня,

- констатируя растущие сложности с участием третьих стран, в частности, Турции,

- осознавая, что президент Турции Эрдоган оказывает политическую и военную помощь Азербайджану, в том числе поставляя сирийских наемников и вооружение,

- отмечая, что Турция предъявила ультиматум, настаивая на том, что соглашение о прекращении огня будет установлено только тогда, когда поддерживаемые Арменией силы покинут спорную территорию,

- осознавая, что этот военный и политический конфликт с участием третьих сторон может привести к более крупному конфликту,

призывает Правительство

- четко осудить все военные шаги, противоречащие соглашению 1994 года;

- осудить иностранное вмешательство, направленное против одной из конфликтующих сторон, в частности военную помощь Турции Азербайджану;

- поддержать инициативы по прекращению огня в Карабахе и призвать к соблюдению принципов соглашения о прекращении огня 1994 года».