Парламент Люксембурга осуждает военные шаги Азербайджана и вмешательство Турции

Почетный консул Армении в Люксембурге опубликовал принятую Палатой депутатов резолюцию, в которой говорится:
«Палата депутатов,
- принимая во внимание, что приводящая к гибели людей борьба между Арменией и Азербайджаном за суверенитет армянонаселенного Нагорного Карабаха продолжается,
- констатируя, что 27 сентября 2020 года Азербайджан начал наступление с целью установления контроля над Карабахом,
- осознавая, что идушие бои являются самыми жестокими после подписанного в 1994 году соглашения о прекращении огня,
- констатируя растущие сложности с участием третьих стран, в частности, Турции,
- осознавая, что президент Турции Эрдоган оказывает политическую и военную помощь Азербайджану, в том числе поставляя сирийских наемников и вооружение,
- отмечая, что Турция предъявила ультиматум, настаивая на том, что соглашение о прекращении огня будет установлено только тогда, когда поддерживаемые Арменией силы покинут спорную территорию,
- осознавая, что этот военный и политический конфликт с участием третьих сторон может привести к более крупному конфликту,
призывает Правительство
- четко осудить все военные шаги, противоречащие соглашению 1994 года;
- осудить иностранное вмешательство, направленное против одной из конфликтующих сторон, в частности военную помощь Турции Азербайджану;
- поддержать инициативы по прекращению огня в Карабахе и призвать к соблюдению принципов соглашения о прекращении огня 1994 года».
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