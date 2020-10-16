Новый рекордный показатель: За сутки в Армении выявлены 1465 случаев коронавируса

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1465, в общем составив 61 460.

Отметим, что это рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 422 и сейчас составляет 47 541.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1056.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 314 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (3 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 13919, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 340 116 (4005 за сутки).