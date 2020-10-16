Ночь в Степанакерте прошла относительно спокойно

Однако вчера после 16:00 столица Нагорного Карабаха вновь подверглась ракетному удару. В центре города возле одного из гражданских учреждений взорвалась ракета «Смерч». К счастью, обошлось без жертв.

Вчера вечером в результате взрыва кассетной бомбы в селе Кармир Шука Мартунинского района погиб мирный житель. Машина сгорела, водитель погиб на месте.

С момента начала боевых действий 27 сентября в Карабахе погибло уже более 30 мирных жителей.

Сегодня утром в Степанакерте спокойно. В последние дни передвижение людей по городу стало немного активнее, люди стали больше выходить на улицы. Правда, магазины пока не работают, но в любом случае затишье последних дней вселило в жителям Степанакерта некоторую надежду на то, что они могут выбраться из подвалов.

Но вчера со второй половины дня ​все изменилось, и люди вернулись в убежища.