Азербайджан предпринял попытки наступления на северном участке – АО Карабаха

«Утром силы противника, в очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, возобновили ракетно-артиллерийский обстрел, одновременно предпринимая попытки наступления на северном участке. Части Армии обороны приняли соответствующие меры для пресечения наступления противника и укрепления устойчивости оборонительной линии», - говорится в сообщении пресс-службы АО.
Военные власти Карабаха заверили, что «в настоящее время оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны».
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