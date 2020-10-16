Азербайджан предпринял попытки наступления на северном участке – АО Карабаха

«Утром силы противника, в очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, возобновили ракетно-артиллерийский обстрел, одновременно предпринимая попытки наступления на северном участке. Части Армии обороны приняли соответствующие меры для пресечения наступления противника и укрепления устойчивости оборонительной линии», - говорится в сообщении пресс-службы АО.

Военные власти Карабаха заверили, что «в настоящее время оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны».