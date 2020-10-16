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Карабах

Азербайджан предпринял попытки наступления на северном участке – АО Карабаха

(архивная фотография)

В течение ночи в зоне нагорно-карабахского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. Об этом сегодня утром сообщила Армия обороны (АО) Карабаха.

«Утром силы противника, в очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, возобновили ракетно-артиллерийский обстрел, одновременно предпринимая попытки наступления на северном участке. Части Армии обороны приняли соответствующие меры для пресечения наступления противника и укрепления устойчивости оборонительной линии», - говорится в сообщении пресс-службы АО.

Военные власти Карабаха заверили, что «в настоящее время оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны».

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