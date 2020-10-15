Помпео выразил надежду, что армяне смогут противостоять тому, что делают азербайджанцы

Он, в частности, сказал, что то, что происходит сегодня в Азербайджане и Армении, очень опасно.

«Сейчас у нас есть Турция, которая вмешалась и предоставила ресурсы Азербайджану, увеличив риск и увеличив огневую мощь, присутствующую в этом историческом сражении за место под названием Нагорный Карабах, небольшую территорию с населением около 150 тысяч человек», - отметил госсекретарь США.

«Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы, и что они все, прежде чем это произойдет, добьются правильного прекращения огня, чтобы сесть за стол переговоров и попытаться разобраться в этом – то есть, в том, что является действительно исторической и сложной проблемой», - подчеркнул Помпео, еще раз отметив, что урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем вооруженного конфликта и тем более не с участием третьих стран, «которые готовы предоставить свою огневую мощь».