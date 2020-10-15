По словам врача, госпиталь в Мартакерте был обстрелян специально

«Вчера мы были здесь, как всегда, в тот момент проводились три операции, наши врачи проводили операции, в тот момент на «скорых» постоянно привозили раненых. Внезапно они ударили, дали воздушную тревогу, было три самолета, начали ударять ракетами, затем сбросили бомбы, а затем в качестве контрольного удара сбросили шариковые бомбы, чтобы уничтожить тех, кто вышел оказать помощь», - рассказал врач Геворк Тадевосян.

«Мы дежурили, когда начали бомбить, и мы были ранены - четыре человека, и мой брат, много людей было ранено. Я в хорошем состоянии», - сказал один из раненых. Его раненый брат, однако, был прооперирован уже в другом месте.

По словам врача Тадевосяна, госпиталь был обстрелян специально. «И это было не в первый раз. Несколько раз пытались, попали по зданию наверху, которое, можно сказать, нас защищает. Постоянно сбрасывали бомбы рядом, во дворе много осколков, это осколки бомб, упавших рядом. К счастью, начальник нашего госпиталя, наш медперсонал, все - сильные духом люди, и мы продолжим нашу работу. Просто с учетом этой ситуации здесь это делать уже трудно, поэтому мы продолжим работать в другом месте», - сказал он.