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Карабах

Захарова: «Предложения Минской группы ОБСЕ остаются на столе переговоров»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (архив)

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в зоне конфликта нет механизмов контроля за прекращением огня.

Работа по согласованию механизмов контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе пока не ведется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наш главный посыл заключается в том, что необходимо незамедлительно организовать встречу по линии военных, согласовать механизмы контроля за прекращением огня. Пока, насколько мне известно, такая работа не ведется, мы надеемся на скорейший запуск подобного механизма», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия считает политическое урегулирование конфликта возможным и необходимым.

«Предложения, которые прорабатывались и продолжают прорабатываться сопредседателями Минской группы ОБСЕ, остаются на столе переговоров, и их содержание известно. Это поэтапное, постепенное освобождение соответствующих районов при соблюдении гарантии безопасности, обеспечения надежной связи между Арменией и Нагорным Карабахом до того, как будет определен его статус», - сказала представитель МИД РФ.


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