Захарова: «Предложения Минской группы ОБСЕ остаются на столе переговоров»

Работа по согласованию механизмов контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе пока не ведется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Наш главный посыл заключается в том, что необходимо незамедлительно организовать встречу по линии военных, согласовать механизмы контроля за прекращением огня. Пока, насколько мне известно, такая работа не ведется, мы надеемся на скорейший запуск подобного механизма», - сказала Захарова.



Она подчеркнула, что Россия считает политическое урегулирование конфликта возможным и необходимым.

«Предложения, которые прорабатывались и продолжают прорабатываться сопредседателями Минской группы ОБСЕ, остаются на столе переговоров, и их содержание известно. Это поэтапное, постепенное освобождение соответствующих районов при соблюдении гарантии безопасности, обеспечения надежной связи между Арменией и Нагорным Карабахом до того, как будет определен его статус», - сказала представитель МИД РФ.





