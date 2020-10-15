Армения обвиняет Турцию в преднамеренном закрытии авиасообщения

Начальник Управления гражданской авиации Татевик Ревазян сообщила Радио Азатутюн, что рейс авиакомпании Qatar Airways по маршруту Лос-Анджелес - Ереван, который должен был доставить около 100 тонн гуманитарного груза в Армению, был отменен, в связи с чем авиакомпания не привела никаких веских причин. По словам чиновницы, у них есть основания утверждать, что Турция намеренно закрыла воздушный путь.

«Никакого официального обоснования не было, но мы знаем, и даже авиакомпания подтвердила, что проблема была в воздушном пространстве Турции. Турция не дала разрешения на перевозку гуманитарного груза в Армению, но и в этой ситуации у авиакомпании на самом деле была возможность осуществить полет в другом направлении, но она приняла решение отменить рейс. Она могла доставить груз через воздушное пространство России и Грузии, это не создало бы для нее серьезных препятствий. Особенно важно отметить, что они уже обещали, что рейс будет выполнен, перечисление было сделано, все было подтверждено, и в последний момент было принято это решение. То есть, если бы они знали об этом заранее, то могли бы организовать рейс с другой авиакомпанией», - сказала Ревазян.

Официальная Анкара пока не отреагировала на это обвинение со стороны Армении.

По словам главы Управления гражданской авиации, это не первый случай, когда Турция препятствует транспортировке грузов в Армению.

«Нам доложили, что, например, Турция требует, чтобы авиакомпании представляли весь перечень товаров для того, чтобы она разрешила проезд через ее воздушное пространство. Это неприемлемо. То есть, они имеют право, потому что они контролируют свое воздушное пространство, но вообще в авиации не принято требовать от авиакомпаний весь перечень товаров. Если в самолете есть опасный груз, они могут потребовать это, потому что если что-то случится в пути и самолет должен будет совершить посадку, они должны быть готовы к этим обстоятельствам, но чтобы требовать полного перечня, такого на самом деле не бывает», - сказала Татевик Ревазян.

По ее словам, этот груз уже прошел этап проверок, получил окончательное подтверждение, однако в последние секунды рейс был отменен. В 100 тоннах гуманитарного груза, отправленного армянской общиной США, содержатся большое количество медикаментов, медицинское оборудование, спальные мешки, одежда и другие необходимые предметы.