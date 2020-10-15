Франция требует от Турции уважать прекращение огня в Карабахе

«В этом конфликте не будет военной победы, режим прекращения огня должен соблюдаться, но Турция - единственная страна, которая не хочет уважать прекращение огня, и это наносит большой ущерб», - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом министр иностранных дел Франции заявил после совместной встречи в Париже со своими немецким и польским коллегами - Хайко Маасом и Збигневом Рау.

В повестке дня встречи были отношения с Россией, ситуация в Беларуси и военный конфликт в Нагорном Карабахе. Этот формат дискуссий между Францией, Германией и Польшей известен как «Веймарская тройка».

Франция и Германия в ходе этой встречи также осудили Турцию за провокацию против Евросоюза в Средиземноморье.

Евросоюз потребовал, чтобы Анкара прекратила разведку и добычу природного газа в спорной зоне Средиземного моря, но турки вчера вновь послали корабль в тот район, который с точки зрения международного права принадлежит Греции и Кипру.