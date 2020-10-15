Национальный совет Австрии осуждает вмешательство Турции в войну в Карабахе

Нижняя палата парламента Австрии – Национальный совет (Nationalrat) - единогласно приняла резолюцию, в которой осуждает вмешательство Турции в нагорно-карабахский конфликт и, в частности, предоставление оружия Азербайджану.
Революцию представили депутаты Райнхольд Лопатка, Эва Эрнст-Дидич и Памела Рэнди-Вагнер.
Австрия вместе с другими странами Евросоюза прилагает усилия для прекращения войны в Нагорном Карабахе и возобновления переговоров, отмечается в резолюции.
Накануне министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в Вене заявил, что в то время, как международные игроки с участием России пытаются погасить пожар в Нагорном Карабахе, Турция словами и делами провоцирует конфликт.
«Мы знаем, что гуманитарное прекращение огня висит на волоске, но это правильный шаг в направлении стабилизации ситуации, однако Анкара продолжает подливать масла в огонь», - сказал Шалленберг.
Глава МИД Австрии вчера подтвердил, что предложение канцлера Себастьяна Курца остается в силе, и руководители Армении и Азербайджана могут при желании вести переговоры в Вене.
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