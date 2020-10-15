Новый рекордный показатель: За сутки в Армении выявлен 1371 случай коронавируса

Отметим, что это рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 406 и сейчас составляет 47 119.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1046.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 311 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11519, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 336 111 (3957 за сутки).