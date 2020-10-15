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Спорт

Футбол: Эстония-Армения – 1:1

(архивная фотография)

Сборная Армении по футболу накануне провела свой четвертый матч в рамках турнира Лиги наций УЕФА в группе «C2».

Соперником армянской сборной стала сборная Эстонии.

Игра в Таллине завершилась со счетом 1:1.

На 8-й минуте счет в матче открыл Камо Ованнисян. Однако через пять минут хозяева поля сравняли счет – отличился Рауно Саппинен.

В другом матче этой группы Грузия и Северная Македония также разошлись миром – 1:1.

Следующий матч сборная Армении проведет на выезде 15 ноября против сборной Грузии.

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