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Карабах

В данный момент бои продолжаются, интенсивность в вечерние часы немного снизилась - Арцрун Ованнисян

Представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян (архив)

В данный момент бои продолжаются, интенсивность в вечерние часы немного снизилась, сообщил представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян.

Ованнисян добавил, что вооруженные силы Азербайджана в течение дня применяли также военно-воздушные силы, «которые не достигли большого успеха в своих действиях».

Представитель Минобороны также сообщил, что с армянской стороны есть пленные, но сколько их, сказать не может.

Напомним, правозащитники заявили о двух армянских пленных, находящихся на территории Азербайджана.

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