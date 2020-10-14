В данный момент бои продолжаются, интенсивность в вечерние часы немного снизилась - Арцрун Ованнисян

В данный момент бои продолжаются, интенсивность в вечерние часы немного снизилась, сообщил представитель Министерства обороны Арцрун Ованнисян.

Ованнисян добавил, что вооруженные силы Азербайджана в течение дня применяли также военно-воздушные силы, «которые не достигли большого успеха в своих действиях».

Представитель Минобороны также сообщил, что с армянской стороны есть пленные, но сколько их, сказать не может.

Напомним, правозащитники заявили о двух армянских пленных, находящихся на территории Азербайджана.