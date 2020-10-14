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Карабах

В Карабахе сообщили о нанесении Азербайджаном удара по госпиталю

Разрушенное здание в Карабахе (архивная фотография)

«Продолжая нарушать режим гуманитарного прекращения огня, на этот раз азербайджанская сторона нанесла удар по одному из госпиталей, расположенных в северо-восточном направлении, где также проходят лечение гражданские лица», - сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха.

«Вышесказанное является грубым нарушением принципов и норм международного гуманитарного права, согласно которым запрещается обстреливать госпитали и другие места содержания раненых. Это уже явное военное преступление, вся ответственность за последствия которого ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в заявлении.

Соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям было достигнуто между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России в Москве в минувшие выходные. Однако соглашение, которое вступило в силу в 12:00 10 октября, не соблюдается, в чем стороны обвиняют друг друга.

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