В Карабахе сообщили о нанесении Азербайджаном удара по госпиталю

«Вышесказанное является грубым нарушением принципов и норм международного гуманитарного права, согласно которым запрещается обстреливать госпитали и другие места содержания раненых. Это уже явное военное преступление, вся ответственность за последствия которого ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в заявлении.

Соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям было достигнуто между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России в Москве в минувшие выходные. Однако соглашение, которое вступило в силу в 12:00 10 октября, не соблюдается, в чем стороны обвиняют друг друга.