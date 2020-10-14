Алиев грозится разорвать дипломатические связи с теми странами, которые признают независимость Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев грозится сразу же разорвать дипломатические отношения с теми странами, которые признают независимость Нагорного Карабаха. Об этом, согласно азербайджанским СМИ, он заявил в интервью телекомпании Haberturk.

Президент Азербайджана в этом интервью выразил мнение, что необходимо подготовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе после завершения конфликта.

Алиев затронул также разговоры о возможном размещении миротворцев в Нагорном Карабахе и отметил, что это возможно лишь в случае согласия Армении и Азербайджана.