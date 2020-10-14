Эрдоган утверждает, что Минская группа должная завершить переговоры и «вернуть территории Азербайджану»

По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, Минская группа ОБСЕ должная завершить переговоры по вопросу Нагорного Карабаха и «вернуть территории Азербайджану».

«Азербайджан всего лишь требует вернуть оккупированные территории, однако Минская группа, в частности, США, Франция и Россия затягивают процесс. Все, что должна сделать Минская группа, это прямо сейчас завершить переговоры и вернуть территории их владельцу», - в турецком парламенте заявил президент Турции.

Из Вашингтона, Парижа и Москвы пока не отреагировали на заявление лидера Турции.