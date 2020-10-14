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Карабах

Минобороны: Силы ПВО Карабаха сбили штурмовик Су-25

Подразделения ПВО Карабаха сбили штурмовик Су-25 Азербайджана.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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