Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Минобороны: Силы ПВО Карабаха сбили штурмовик Су-25
Подразделения ПВО Карабаха сбили штурмовик Су-25 Азербайджана.
Подразделения ПВО Карабаха сбили штурмовик Су-25 Азербайджана.
Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
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