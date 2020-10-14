Азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство на территории Армении – Минобороны

«14 октября азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром (Кельбаджаром) зоне на территории Республики Армения всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана», - говорится в заявлении, распространенном сегодня Министерством обороны Армении.

«Излишне отметить, что это утверждение Министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство.

Подтверждая, что до сих пор с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана, в то же время заявляем, что отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана.

Всю ответственность за процесс изменения зоны боевых действий и логики несет военно-политическое руководство Азербайджана. К счастью, жертв и раненых нет», - говорится в заявлении.