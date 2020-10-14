Утром Азербайджан возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы – Минобороны Карабаха

«На отдельных участках продолжались артиллерийские бои разной интенсивности», - говоритсяв сообщении.
«Утром на южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях противник, нарушив гуманитарное перемирие, возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы, ведянаиболее интенсивный огонь на юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях», - заявили в Минобороны Карабаха.
Отмечается, что подразделения Армии обороны Карабаха «для пресечения наступательной активности противника на всех направлениях передовой предпринимают соразмерные действия, продолжая уверенно выполнять свою священную миссию по защите границ Родины».
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