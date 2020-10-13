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Карабах

По словам Арцруна Ованнисяна, сегодня произошел, «пожалуй, один из тяжелейших боев этой войны»

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян

«Сегодня на северном направлении шли очень тяжелые бои, пожалуй, один из тяжелейших боев этой войны», - заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня благодаря единым, совместным, блестящим, героическим действиям регулярной армии, резервистов и ополченцев удалось пресечь наступательные действия противника», - заявил Арцрун Ованнисян.

Представитель Минобороны добавил, что «противник не достиг никакого существенного продвижения».

Арцрун Ованнисян отметил, что договоренность о прекращении огня они попытались осуществить лишь на одном участке и сразу же прекратили, потому что оно было нарушено и международные гарантии не были обеспечены.

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