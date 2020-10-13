По словам Арцруна Ованнисяна, сегодня произошел, «пожалуй, один из тяжелейших боев этой войны»

«Сегодня на северном направлении шли очень тяжелые бои, пожалуй, один из тяжелейших боев этой войны», - заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня благодаря единым, совместным, блестящим, героическим действиям регулярной армии, резервистов и ополченцев удалось пресечь наступательные действия противника», - заявил Арцрун Ованнисян.

Представитель Минобороны добавил, что «противник не достиг никакого существенного продвижения».

Арцрун Ованнисян отметил, что договоренность о прекращении огня они попытались осуществить лишь на одном участке и сразу же прекратили, потому что оно было нарушено и международные гарантии не были обеспечены.